Euro 2024, FERMATI 50 tifosi italiani a Dortmund: erano in possesso di COLTELLI, bombe carta e passamontagna

L’incredibile episodio andato in scena nel pre partita di Italia-Albania, partita valida per la prima giornata degli Europei

Incredibile quanto successo a Dortmund prima di Italia-Albania. Secondo quanto riferisce la Polizei, 50 tifosi italiani sarebbero stati fermati prima di entrare in contatto con degli albanesi non distante da un ristorante.

Gli azzurri erano in possesso di oggetti pericolosi come coltelli, bombe carta e passamontagna. Ora saranno trattenuti dalle forze dell’ordine tedesche in attesa di una valutazione sui provvedimenti nei loro confronti.