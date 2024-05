Moratti: «Ho parlato con Zhang, ecco cosa mi ha detto. Oaktree, l’Inter sarà al centro dei suoi interessi?»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sul cambio di proprietà e sui dubbi sul fondo Oaktree

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato il passaggio di proprietà dei nerazzurri da Zhang al fondo americano Oaktree.

PASSAGGIO DI PROPRIETA’ – «Sono riuscito a parlare con Steven Zhang. Si è detto parecchio dispiaciuto. Alla guida dell’Inter è cresciuto diventando un vero presidente. Oltre ai trofei che ha portato e ai soldi investiti. Tanti. Non dimentichiamolo mai»

OAKTREE – «Intanto, stando dentro la realtà, una premessa: il fatto che un fondo disponga di un patrimonio pressoché infinito, non per forza significa che sia una “qualità”. Intendo dal punto di vista del tifoso: l’Inter non rappresenterà il centro di gravità degli interessi, non è la priorità ma soltanto una delle attività. Se sarà un problema? E chi può dirlo. Percepiamo una certa sicurezza nella catena dirigenziale, non abbiamo alternative se non fidarci di loro»

RINNOVI BARELLA E LAUTARO – «Non voglio eludere la risposta: però in questo nuovo quadro societario, il punto vero è l’incapacità di predire il domani».

