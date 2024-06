Calciomercato Inter, DUBBI sul futuro di Dumfries: i nerazzurri valutano due ALTERNATIVE sulla fascia

Il calciomercato dell’Inter passa molto dalla decisione su Denzel Dumfries. In casa di addio, ecco le due alternative

Denzel Dumfries e l’Inter, un binomio che giorno dopo giorno risulta sempre più vicino alla separazione. Al momento non risultano accelerate decisive sul suo rinnovo e vista la situazione contrattuale, l’Inter sta cominciando a guardarsi intorno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due nomi che stuzzicano e non poco le fantasie della dirigenza nerazzurra per la fascia destra. Il primo nome è Emil Holm, ex Atalanta ora di ritorno allo Spezia, mentre l’alternativa è Amar Dedic, giocatore del Salisburgo su cui ha messo gli occhi anche il Napoli.