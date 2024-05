Barcellona, blitz nella notte per Flick! Accordo raggiunto

Barcellona, Flick è sempre più vicino alla panchina dei catalani: incontro ieri sera con i dirigenti blaugrana

Blitz nella notte del Barcellona per chiudere con Hans Flick. Come riportato da Mundo Deportivo, dopo lo strappo tra Xavi e Laporta, i blaugrana hanno scelto il tecnico ex di Bayern Monaco e Germania per prendere il suo posto.

Nella serata di ieri c’è stato un incontro tra il tecnico tedesco e Deco, direttore sportivo dei catalani, e Bojan Krkic, membro della commissione sportiva del club. Accordo raggiunto per un biennale, mentre nei prossimi giorni la dirigenza dovrà comunicare a Xavi l’esonero.