Vlahovic, dalla Premier spaventano la Juve: l'indiscrezione

Le sirene della Premier League spaventano la Juve per il futuro di Dusan Vlahovic: l’indiscrezione di mercato

La Juventus al momento non pensa a una sua cessione, lo vede al centro del progetto, ma a fronte di una offerta concreta superiore a quello che è al momento il prezzo del suo cartellino ecco che ci penserebbe due volte prima di rispondere di getto. Per Dusan continuano a suonare anche se in maniera intermittente le sirene della Premier con l’Arsenal particolarmente attento all’evoluzione della sua situazione contrattuale con la Vecchia Signora.

L’Arsenal, che si sta giocando all’ultima partita la vittoria della Premier League con il Manchester City, potrebbe dirottare tutte le proprie attenzioni su Vlahovic anche per irrobustire una rosa che vorrebbe veder competitiva e strutturata al meglio anche per un ruolo da protagonista pure in Champions League. Lo scrive Tuttosport.