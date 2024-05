Napoli, infortunio Kvaratskhelia: si ferma il georgiano, Udinese a rischio. Le condizioni

Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Kvicha Kvaratskhelia. Le condizioni del georgiano in vista dell’Udinese

Brutte notizie in casa Napoli: Kvicha Kvaratskhelia è a forte rischio per la sfida contro l’Udinese in programma lunedì 6 maggio alle ore 20:45. A riportarlo è il sito ufficiale dei partenopei.

INFORTUNIO – «Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo»