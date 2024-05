L’ex moglie di GIULIANI: «Al suo funerale non si è presentato nessun compagno del NAPOLI o del VERONA. Lo hanno lasciato totalmente SOLO perché l’AIDS era un tabù»

Le parole della vedova di Giuliano Giuliani, portiere del Napoli dello scudetto e del Verona, sulla sua morte per Aids

Raffaella Del Rosario, ex moglie di Giuliano Giuliani, oggi sul Corriere della Sera racconta la solitudine del marito, portiere del Napoli dello scudetto e del Verona, morto di Aids. Ecco un estratto della sua testimonianza:

«Il giorno dei suoi funerali non venne nessuno dei suoi compagni del Napoli o del Verona. Non un telegramma, una corona di fiori. Niente, Giuliano Giuliani era buono per parare i rigori, non meritava un atto di solidarietà. Attorno a lui, negli anni della malattia, si era fatto il vuoto. Lo avevano persino arrestato per una assurda storia di cocaina, dalla quale fu subito scagionato. Ma la paura di essere associati a lui, nel tempo in cui avere l’Aids significava essere o drogato o omosessuali, lo aveva reso un monatto, un’anomalia da ignorare».