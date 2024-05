Calciomercato Napoli, l’alternativa a Sudakov arriva dalla Lazio: SCAMBIO con un attaccante

Arrivano novità circa il calciomercato del Napoli. La priorità è Sudakov, ma c’è già pronta l’alternativa direttamente dalla Serie A

Il Napoli lavora per il prossimo calciomercato. La zona di campo che La Gazzetta dello Sport racconta come un ruolo prioritario su cui intervenire è il centrocampo con Sudakov dello Shakhtar in pole.

L’alternativa è molto più vicina e si tratta di Luis Alberto, che ha già annunciato l’addio alla Lazio e che Lotito vale 15 milioni. Prezzo che però potrebbe abbassarsi di parecchio se i capitolini decidessero di accettare la contropartita tecnica di Giovanni Simeone offerto come scambio per arrivare allo spagnolo ex Liverpool.