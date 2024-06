Del Piero fermato dalla TV TEDESCA: «Vuoi chiedere scusa PER IL 2006?». La risposta di Alex è EPICA!

Del Piero fermato dalla TV TEDESCA: «Vuoi chiedere scusa PER IL 2006?». La risposta dell’ex calciatore è EPICA!

I ricordi di quel mondiale vinto nel 2006 non svaniranno mai. Durante il prepartita di Italia Albania, Alex Del Piero è stato intercettato dalla tv tedesca ARD. Appena lo hanno visto gli hanno chiesto: «Vuoi chiedere scusa per il 2006?» e Alex ha risposto in modo ironico: «Sì, sono più che dispiaciuto. Scusate, ragazzi!»

Proprio Alex del Piero, circa 18 anni fa, grazie al suo gol nei supplementari, condannò la Germania all’eliminazione dal mondiale in semifinale.