Calciomercato Bologna, il PIANO dei rossoblu in estate: da CALAFIORI fino ad ogni pezzo pregiato

Calciomercato Bologna, per Calafiori (come per tutta la squadra) vige la regola pagare moneta vedere cammello: il piano di Sartori.

Quando si parla di Bologna e di calciomercato si pensa tendenzialmente a quello che potrebbe essere il percorso in uscita delle pedine rossoblu, senza pensare invece alle intenzioni della squadra di Saputo, ma soprattutto di Giovanni Sartori: a capo di tutte le operazioni.

Così come è stato ai tempi dell’Atalanta, la ideologia del direttore è molto semplice: pagare moneta, vedere cammello (ovviamente ad una cifra abbastanza alta). Sarà così per Calafiori così come ogni pezzo pregiato della rosa, in modo da poter essere competitivi su tre fronti.