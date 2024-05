Lukaku Roma, il riscatto a una sola condizione... ma attenzione a Conte

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano da Roma nella prossima stagione: il riscatto soltanto a una condizione

Per trattenerlo la Roma ha bisogno quantomeno di entrare in Champions League e a meno di un mese dalla fine della stagione è ancora tutto in ballo. Le condizioni per prenderlo non prevedevano opzioni di riscatto. L’accordo con il Chelsea, infatti, si era concluso sulla base di un prestito secco, ma oneroso. Ai Blues quasi sei milioni di euro, mentre al calciatore 7,5 più bonus che lo avrebbero portato a otto. Lasciando Londra, poi, l’attaccante belga e il Chelsea si sono accordati per inserire una clausola sul contratto dal valore di circa 37 milioni di sterline (43 milioni di euro). Dunque chi vorrà accaparrarsi le prestazioni di Lukaku per la prossima stagione ha già il prezzo fissato. Una cifra che oggi la Roma non può permettersi.

Attenzione poi al futuro di Antonio Conte che potrebbe essere importante anche per decifrare quello di Romelu. L’allenatore leccese, infatti, potrebbe decidere di portarlo con sé nella sua prossima esperienza visto il legame che lo unisce con Big Rom sul quale però, come già nella passata estate, ci sono anche le sirene dall’Arabia Saudita. Lo scrive Tuttosport.