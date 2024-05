Allegri, conferenza Roma-Juve: «Il calcio è difficile da spiegare»

Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma dell’Olimpico

Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma dell’Olimpico. Le sue dichiarazioni:

COME CI SI AVVICINA AL MATCH – «Ci avviciniamo bene, ma vediamo domani se saremo in grado di tornare al successo. L’ultima vittoria in trasferta è quella di Lecce. Affronteremo una Roma forte, nonostante la sconfitta di giovedì. Una squadra che ha qualità tecniche e ha entusiasmo. Sarà partita bella e affascinante ma complicata ».

QUANTO SI SENTE JUVENTINO? – «Ormai sono 8 anni, + 2 senza squadra, 10 anni che vivo a Torino e ho avuto la fortuna di fare parte di questa famiglia e questo grande club. Ha un DNA unico, come altre squadre e difficilmente sarà cambiato, magari modellato ma non cambiato. Il DNA di ogni società va rispettato ».

SERVE PIU’ SPENSIERATEZZA? – «Il calcio è difficile da spiegare secondo me, quasi impossibile. Va giocato, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altre no e momenti in cui non riesci a fare gol e vincere. Abbiamo avuto un paio di mesi in cui non avevamo attaccanti ad esempio con Kean e Chiesa fuori, Milik squalificato e Vlahovic anche, però dobbiamo pensare a quello che dovrà essere, abbiamo 20 giorni e dobbiamo accorciare il tempo ed entrare in Champions prima. Domani bella partita, giocheremo in uno stadio meraviglioso, bello e divertente giocarci. contro una squadra forte che hanno in organico giocatori importanti hanno Dybala, Pellegrini, El Shaarawy che sta facendo un ottima annata e Paredes che singolarmente sono molto validi, servirà una buona partita».

