Esonero Allegri, ecco la DECISIONE sul futuro dello staff dell’ex allenatore della Juventus

Esonero Allegri, cosa succede ora allo staff dell’ormai ex allenatore bianconero: ecco la DECISONE della Juventus

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Se da una parte c’è stato l’esonero, dall’altra invece è stato deciso il futuro dei collaboratori dell’ex tecnico.

Come spiega Gianluca Di Marzio, infatti, è stato esonerato anche lo staff di Allegri. Resteranno solamente Padoin e Magnanelli come collaboratori aggiunti. Domani, infatti, dirigeranno loro l’allenamento della prima squadra in attesa dell’arrivo di Paolo Montero.