Juve-Genoa, chi sarà il capitano bianconero? Mandzukic favorito su Bonucci

Giorgio Chiellini non scenderà in campo, probabile panchina anche per Dybala. Mandzukic capitano con il Genoa?

La fascia di capitano della Juventus cambia di nuovo padrone? Giorgio Chiellini riposerà certamente e non sarà in campo dal 1′ minuto nella sfida contro il Genoa in programma alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Max Allegri ha annunciato alcuni cambi di formazione e uno riguarderà sicuramente il difensore e capitano bianconero. Paulo Dybala si gioca una maglia da titolare con Federico Bernardeschi: il 10 non è al meglio dopo un problemino al ginocchio accusato in Nazionale (si è allenato senza problemi a Torino) e dovrebbe partire dalla panchina. Oggi dunque potrebbe toc­care a Mario Mandzukic indossare la fascia da capitano.

Il calciatore croato sta vivendo il suo miglior inizio fi stagione da quando è alla Juventus. Il giocatore potrebbe scendere in campo dall’inizio (salvo sorprese sarà titolare nel tridente con Ronaldo e Bernardeschi) e potrebbe indossare la fascia, vista anche la sicura assenza di Khedira. Tutto dipenderà dalla presenza di Dybala: se il 10 sarà in campo indosserà la fascia, altrimenti la fascia finirà sul braccio di Mandzukic. Alla Juve di solito la prima discrimi­nante è l’anno di arrivo, seguita dal numero di presenze. Ma non si tratta affatto di criteri strettamente vincolanti. In campo c’è Bonucci che ha più anzianità ma il difensore ex Milan, nonostante la pace coi tifosi, non dovrebbe indossare la fascia.