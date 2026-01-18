Manè, the last dance in Coppa d’Africa: l’annuncio dell’attaccante non lascia dubbi sul suo futuro…Cosa ha detto

Manè, the last dance in Coppa d’Africa: l’attaccante ha fatto un annuncio prima della finale tra il suo Senegal e il Marocco

È la fine di un’era, l’ultimo capitolo di una storia d’amore tra un campione e il suo popolo. Sadio Mané ha scelto il palcoscenico più importante per dare l’annuncio che nessun tifoso senegalese avrebbe voluto sentire: la finale di questa domenica sarà la sua ultima apparizione in Coppa d’Africa. A 33 anni, il simbolo dei Leoni della Teranga, ha deciso di passare il testimone. Ma non prima di aver tentato l’ultima, grande impresa: chiudere il cerchio con un nuovo trionfo, replicando la storica vittoria del 2022.

L’annuncio: “Voglio divertirmi e vincere”

Le parole di Mané alla vigilia del match contro il Marocco risuonano come una promessa solenne. “Questa sarà la mia ultima partita in Coppa d’Africa”, ha dichiarato il numero 10, “cercherò di divertirmi e di aiutare il mio Paese a vincere”. Non c’è spazio per la malinconia, solo per la determinazione di chi vuole lasciare da vincente. Il leader tecnico ed emotivo del Senegal sente che il suo percorso continentale è giunto al termine e vuole regalare un’ultima gioia alla sua nazione prima di dedicarsi esclusivamente al club o lasciare spazio alle nuove leve.

La semifinale epica: vinto il duello con Salah

Il Senegal arriva a questo appuntamento grazie proprio a una magia del suo capitano. La semifinale è stata una battaglia tattica e nervosa contro l’Egitto, che ha visto rinnovarsi l’eterno duello a distanza con Mohamed Salah, il “Faraone” del Liverpool ed ex compagno di reparto di Mané. A decidere la contesa è stato un lampo al 78° minuto: un destro potente e preciso di Mané che ha trafitto la difesa egiziana, fissando il punteggio sull’1-0 e spedendo i suoi in finale.

La sfida al Marocco per la storia

Ora l’ultimo ostacolo si chiama Marocco. Una sfida affascinante tra le due superpotenze del calcio africano attuale. Mané ha le idee chiare: riprendersi quel titolo già sollevato al cielo nel 2022 e scolpire definitivamente il suo nome nella leggenda del calcio africano. Domenica sera, comunque vada, calerà il sipario su uno dei più grandi protagonisti della storia del torneo.