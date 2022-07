Mané: «Un anno fa ho parlato con Klopp e gli ho parlato del mio desiderio di partire». Le parole dell’esterno senegalese

Sadio Mané ha parlato ai microfoni della BBC della sua decisione di lasciare il Liverpool per andare al Bayern Monaco. Ecco le parole dell’esterno senegalese:

«Ho deciso di lasciare il Liverpool l’anno scorso. Era il momento giusto per me. Sapevo che avevo bisogno di una nuova sfida nella mia vita. Un anno fa ho parlato con Jurgen Klopp e gli ho parlato del mio desiderio di partire. Vengo da un piccolo paese, la mia vita è sempre stata una prova, da qui la voglia di mettermi sempre alla prova. Ho trascorso sei anni meravigliosi al Liverpool e otto anni in totale nella Premier League. Abbiamo vinto quasi tutto ciò che è possibile. La decisione di lasciare il club non è stata certo facile, ma a volte devi prendere quelle decisioni. E penso che questa decisione sia la migliore della mia carriera. Sono molto felice di essere al Bayern Monaco adesso e sono molto appassionato per questo progetto. Ci sono obiettivi importanti qui. Voglio vincere trofei con la squadra, in particolare la Champions League. Il Bayern è uno dei migliori club del mondo»