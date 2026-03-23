Mani Pongracic, Cesari convinto: «Per me era rigore, braccio largo e palla che andava a Thuram, ma vedrete che l’AIA dirà che la decisione è corretta». Stessa linea per Bergonzi e Caressa

Mani Pongracic, l’episodio arbitrale di Fiorentina Inter commentato dagli ex arbitri Graziano Cesari e Mauro Bergonzi e da Fabio Caressa

La sfida tra Fiorentina e Inter, terminata 1-1 nel posticipo di Serie A, ha lasciato dietro di sé anche nuove polemiche arbitrali. Al centro della discussione c’è un episodio avvenuto nel primo tempo, quando i nerazzurri erano in vantaggio per 1-0. Su un cross dalla destra di Denzel Dumfries, esterno olandese della squadra di Cristian Chivu, né Pio Esposito, attaccante interista, né Luca Ranieri, difensore viola, sono riusciti a intervenire sul pallone. La sfera è poi finita sul braccio di Marin Pongracic, centrale croato della Fiorentina, senza però che l’arbitro Andrea Colombo ravvisasse gli estremi per il calcio di rigore.

Gli ex arbitri criticano la decisione

Nel dopopartita, diversi opinionisti arbitrali hanno giudicato l’episodio da penalty. Graziano Cesari, ex arbitro, ha evidenziato a Pressing come il cross arrivasse da lontano e come il braccio del difensore fosse largo, sottolineando anche che il pallone sarebbe potuto arrivare a Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter. Sulla stessa linea anche Mauro Bergonzi (intervenuto alla Domenica Sportiva), altro ex direttore di gara, secondo cui Pongracic avrebbe cercato il pallone con il braccio, rendendo quindi il contatto punibile.

Resta il caos sui falli di mano

Anche Fabio Caressa, voce nota del giornalismo sportivo, ha evidenziato a Sky Calcio Club la crescente difficoltà nell’interpretare i falli di mano, tema ormai sempre più controverso nel calcio italiano. L’episodio del Franchi riapre così il dibattito su uniformità di giudizio e intervento del Var.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LE PAROLE DI CESARI – «Per me è calcio di rigore perché il cross arriva da lontano, il braccio del difensore è largo e il pallone sarebbe finito a Thuram. Eppure vedrete che l’Aia (Associazione italiana arbitri) dirà che si tratta di una decisione corretta».

LE PAROLE DI BERGONZI – «Durante la partita non è stato fatto vedere alcun tipo di replay. Pongracic colpisce il pallone con la mano destra, tende ad allargare il braccio per andare a cercare il pallone e quindi per me è punibile con il calcio di rigore».

LE PAROLE DI CARESSA – «Ci hanno spiegato che conta dove va il pallone. Qui, se Pongracic non lo prende col braccio, va a Thuram. Conta se il braccio è staccato o no, io ripeto quello che ci dicono. Ma io ormai non mi pronuncio più perché sui falli di mano non ci capisco più niente, è tutto e il contrario di tutto».