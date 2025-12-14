Manna sul Napoli: «Antonio Conte sta facendo bene. Calo in Champions? Ecco di chi è la colpa»

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima della gara contro l’Udinese

In casa Napoli è il momento delle valutazioni, e a farle è Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, intervenuto per analizzare il momento della squadra dopo l’impegno in Champions League. Le sue parole raccontano un Napoli consapevole delle difficoltà, ma anche fiducioso nel percorso intrapreso sotto la guida di Antonio Conte.

Manna non nasconde come la sfida europea abbia lasciato scorie fisiche evidenti. Il Napoli, arrivato all’appuntamento continentale con diverse energie spese, ha mostrato segnali di stanchezza, soprattutto nella gestione dei ritmi e nella lucidità in alcune fasi della gara. Un aspetto che il dirigente considera naturale, tenendo conto dell’intensità del lavoro svolto nelle ultime settimane e del cambio di metodologia introdotto dal nuovo allenatore.

Proprio su questo punto Manna ha voluto rimarcare un concetto chiave: il lavoro di Conte è già visibile. Al di là del risultato, il Napoli sta iniziando a mostrare un’identità più definita, una squadra più compatta, aggressiva e con principi chiari sia in fase di possesso che di non possesso. Un processo che richiede tempo e che, inevitabilmente, passa anche attraverso momenti di fatica.

Il dirigente azzurro ha poi sottolineato come il Napoli stia vivendo una fase di transizione importante, nella quale l’equilibrio tra campionato ed Europa rappresenta una sfida complessa. La priorità resta quella di crescere partita dopo partita, senza perdere di vista gli obiettivi stagionali, ma anche senza farsi condizionare eccessivamente dai singoli episodi.

Manna ha infine ribadito la piena fiducia nel progetto tecnico e nella guida di Conte, evidenziando come la società sia allineata nel sostenere il percorso di crescita della squadra. Il Napoli, pur tra alti e bassi, sembra aver imboccato una strada precisa: quella del lavoro, dell’intensità e della costruzione di un’identità solida.

Una strada faticosa, ma necessaria, che secondo Manna porterà il Napoli a raccogliere i frutti nel medio-lungo periodo.

