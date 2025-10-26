Corini Mantova, il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini: l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina: ecco le ultime

Corini Mantova: il club valuta un cambio in panchina dopo il ko con il Bari. Il futuro di Possanzini resta in forte bilico: ecco i dettagli.

Momento molto delicato in casa Mantova. La squadra guidata da Davide Possanzini è reduce dalla sconfitta di misura contro il Bari, un risultato che ha aggravato una situazione di classifica già preoccupante. I virgiliani si trovano infatti all’ultimo posto, con cinque punti di distacco dalla zona salvezza, e il rischio retrocessione inizia a diventare concreto. L’ambiente è teso e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza sta valutando seriamente un cambio in panchina per cercare una scossa immediata.

La posizione di Possanzini appare sempre più in bilico: il tecnico, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a dare continuità ai risultati e la squadra sembra aver smarrito fiducia e identità di gioco. Nelle prossime ore la società deciderà se concedergli un’ultima possibilità nel turno infrasettimanale o se procedere subito con l’esonero. La dirigenza mantovana vuole evitare scelte affrettate, ma al tempo stesso è consapevole che il tempo stringe e la classifica non permette altri passi falsi.

Tra le possibili soluzioni per la panchina spunta con forza il nome di Eugenio Corini, una pista che sta prendendo corpo nelle ultime ore e che potrebbe rappresentare una svolta significativa. Il profilo di Corini piace molto per diversi motivi: il tecnico bresciano vanta una lunga esperienza tra Serie A e Serie B, conosce bene le dinamiche dei campionati difficili e sa lavorare con gruppi giovani, qualità che potrebbero adattarsi perfettamente alla realtà virgiliana.

Il nome di Corini evoca anche una certa curiosità tra i tifosi, desiderosi di ritrovare entusiasmo e organizzazione dopo settimane difficili. La sua filosofia di gioco, basata su possesso palla e intensità, potrebbe ridare identità a una squadra che ha bisogno di ritrovarsi. Tuttavia, prima di ogni decisione, il club vuole valutare tutti gli aspetti economici e tecnici, compreso il possibile impatto sul morale del gruppo.

Se la scelta dovesse ricadere davvero su Eugenio Corini, il Mantova aprirebbe una nuova fase del proprio percorso, puntando su un allenatore esperto per cercare la risalita in classifica. Per ora resta il dubbio: confermare Possanzini o aprire il capitolo Corini Mantova? Le prossime ore saranno decisive per il futuro della panchina biancorossa.