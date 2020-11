Maradona spiegato da Bruscolotti: «Gli avversari rimanevano incantati» – VIDEO

Tra le amicizie di Diego Armando Maradona, una delle più intense e sincere è stata quella con Giuseppe Bruscolotti: ecco le parole dell’ex capitano azzurro rispolverate dal nostro archivio video

Se c’è stato un giocatore simbolo della napoletanità, quello è stato senza dubbio Giuseppe Bruscolotti, colui il quale cedette la fascia di capitano a Maradona che ripagò lui e il popolo azzurro con le più immense e indimenticabili gioie calcistiche, prima fra tutte lo storico Scudetto nel campionato 1986-1987.

Uomo vero, carismatico e senza fronzoli. I tifosi partenopei lo soprannominarono “Palo e fierr” (palo di ferro) per la sua durezza sul rettangolo verde. Dal 1972 al 1988 è stato difensore arcigno e possente, una colonna imprescindibile del Napoli presieduto da Corrado Ferlaino. Oltre 500 battaglie in maglia azzurra, senza mai lesinare energie e sudore.

Terzino amato e adorato per il suo spirito combattivo, ma anche per la sua generosità. In questo aspetto estremamente assimilabile nel ricordo di Maradona. Con El Diez infatti, Bruscolotti costruì uno strettissimo rapporto d’amicizia, nato anche e soprattutto in quegli allenamenti in cui i due si affrontavano spesso duramente, ma sempre con rispetto assoluto.

Amicizia fatta anche di molti momenti intimi, alcuni dei quali raccontati nell’intervista video d’annata che vi proponiamo. Confidenza resa indissolubile dal quel gesto del terzino che passò alla storia, ovvero la consegna della fascia da capitano al fuoriclasse argentino. Diego mantenne le promesse e condusse il Napoli al memorabile Scudetto del 1987.

Un premio alla carriera per l’ormai trentaseienne difensore che l’anno successivo, prima del definitivo ritiro dal palcoscenico, ebbe anche la gloria di poter esordire in Coppa dei Campioni. Una gioia inimmaginabile per Giuseppe Bruscolotti, uno dei veri, grandi amici di Diego Armando Maradona, insieme al quale nel 1985 fondò anche una scuola calcio a San Sebastiano al Vesuvio.

GUARDA LO SPECIALE MARADONA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE