Maradona, un fenomeno da studiare: “Aveva due mani al posto dei piedi” – VIDEO

La definizione della classe infinita di Diego Armando Maradona: il talento, l’abnegazione e la volontà ferrea raccontati dal Dottor Oliva che lo curò dopo il gravissimo infortunio alla caviglia

Il viaggio nel ricordo di Maradona prosegue con un elogio trasversale del suo talento: dalle magie con il pallone al recupero da record dopo il gravissimo infortunio alla caviglia. Ecco un’altra testimonianza d’epoca del Dottor Ruben Dario Oliva, scomparso nel 2013.

L’ex medico personale di Diego fu l’artefice della riabilitazione miracolosa che fece tornare in campo “El Pibe de Oro” a poco più di 100 giorni dall’entrataccia di Goikoetxea. Un recupero frutto di metodologie innovative, ma anche della straordinaria volontà del campione argentino.

Un fenomeno non solo sul campo dunque, anche se quelle giocate e quelle punizioni illuminano ancora gli occhi. “Aveva due mani al posto dei piedi” è la meravigliosa frase del Dottor Oliva, che nel nostro video vintage parla di Diego come un fenomeno da studiare. Un concetto che non passerà mai di moda.

