Maradona spiegato da Pecci: «Quando venne a casa mia con la tv in mano» – VIDEO

Aneddoti curiosi e parole al miele per Diego Armando Maradona nel ricordo di Eraldo Pecci, compagno di squadra ma anche vicino di casa del numero 10

Solamente un anno insieme ma più che sufficiente per costruire un rapporto di stima e fiducia reciproca. Quella tra Eraldo Pecci e Diego Armando Maradona è stata un’amicizia e un sodalizio tecnico che anche i tifosi napoletani avrebbero gradito durasse più a lungo.

Il centrocampista romagnolo arrivò già affermato al Napoli. Pecci era infatti già stato una colonna del Torino, con cui conquistò lo Scudetto del ’76 e anche la Nazionale, e successivamente della Fiorentina per quattro stagioni.

Il trasferimento in Campania nel 1985 sarebbe dovuto essere la ciliegina nella carriera del regista, invece alcuni problemi familiari lo costrinsero a preferire il ritorno a Bologna. Ventiquattro presenze e una rete nella stagione con i colori azzurri e quel dialogo d’arrivederci che resta una sorta di tributo a Maradona anche nel video tratto dal nostro archivio.

«Quando lo salutai, lo ringraziai perché per me era stato un buon compagno. Lui mi disse: “Sono io che ringrazio te, perché mi hai insegnato a stare in campo”…Che non era vero, ma da grande campione tendeva sempre a dare più agli altri che a se stesso. Un’altra dimostrazione del suo spessore».

