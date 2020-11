Maradona spiegato da Pizzul: «Accendeva la fantasia della gente» – VIDEO

Il ricordo di Maradona nelle parole del re dei telecronisti: Bruno Pizzul racconta le gesta di Diego in un’intervista amarcord tratta dal nostro archivio

Chi era Maradona? Nessuno più di un grande cantore del calcio italiano qual è stato Bruno Pizzul può descrivere umanamente e sportivamente il numero 10 per eccellenza.

Friulano doc, la prima voce della Nazionale italiana dal 1986 al 2002 ha vissuto in pieno la strabiliante carriera del genio argentino, dipinto come «un unicum nel mondo del calcio». Ma al tempo stesso fenomenale in maniera quasi imbarazzante perché «non era facile trovare parole per descrivere in maniera adeguata quanto lui faceva».

E se non ci poteva riuscire un vero fuoriclasse delle telecronache, figuriamoci chiunque altro. Ciò che però più colpisce Pizzul nel nostro eccezionale reperto storico è l’aspetto umano ed emozionale di Diego: «Toccava la fantasia della gente, la accendeva. Anche per la sua generosità e per la sua disponibilità. Un bravo ragazzo, si è fatto voler bene da tutti». E questo, non potrà mai essere un difetto.

