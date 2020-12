Maradona raccontato dall’amico d’infanzia: “Quando segnò 5 gol con il braccio ingessato” – VIDEO

Aneddoti straordinari e ricordi commoventi nelle parole vintage di Goyo Carrizo, amico d’infanzia e compagno di Diego Armando Maradona nell’Argentinos Juniors

Forse non tutti sanno che Maradona aveva un “gemello”. Non un fratello di sangue, quanto piuttosto un fratello calcistico. Inseparabili, lui e Gregorio Carrizo, nel condividere l’infanzia e l’adolescenza sul potrero di Villa Fiorito.

Addirittura, si diceva ai tempi, Goyo veniva considerato migliore di Diego. E fa impressione anche solamente il pensiero. E fu proprio lui a introdurre “El Pibe de Oro” all’Argentinos Juniors, tramite quel Francisco Cornejo più volte menzionato nell’eccezionale reperto video tratto dal nostro archivio.

Una coppia travolgente, Diego con il 10 e Goyo con il 9. Si narra di oltre 140 partite vinte consecutivamente nei primi anni ’70 per i due fenomeni, nati nello stesso barrio a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Assolutamente straordinari gli aneddoti su Maradona rievocati da Carrizo: dai palleggi con qualsiasi oggetto salendo le scale, a quella volta che El Diez pianse per poter giocare con il braccio ingessato e segnò 5 reti.

Uno, però, non ha mantenuto le promesse. Complice un grave infortunio al ginocchio che appiedò il diciottenne Goyo, proprio quando stava per esordire insieme al “gemello” con la prima squadra. Un incidente dal quale non seppe mai riprendersi, forse per scarsa abnegazione nella riabilitazione o forse solo per volere di un destino maligno.

Dal traumatico declino della carriera calcistica il passaggio è stato successivamente breve ai problemi della vita quotidiana che, tra miseria e depressione, non ha davvero mai sorriso a Gregorio Carrizo.

