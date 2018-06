Maran nuovo allenatore del Cagliari: l’arrivo in aeroporto – VIDEO

Maran nuovo allenatore del Cagliari: l’arrivo in aeroporto di Elmas per l’ex tecnico del Chievo Verona. Oggi la firma sul contratto e l’ufficialità

L’ufficialità è solamente una questione di ore, se non di minuti. Rolando Maran sarà il prossimo allenatore del Cagliari. L’allenatore veneto, dopo essersi liberato ufficialmente dal Chievo con la risoluzione del contratto successivo all’esonero di fine aprile, è pronto ad apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club sardo per le prossime due stagioni. La telenovela di queste settimane sul nome del nuovo allenatore del Cagliari giunge così definitivamente al termine.

Come vi mostriamo nel video prodotto dai colleghi della redazione di CagliariNews24.com, infatti, Maran è atterrato pochi istanti fa in città e di seguito potete vedere le immagini dell’arrivo del tecnico all’aeroporto di Elmas. Adesso si attende solamente l’ufficialità e poi Maran, ex Catania e Chievo, sarà il nuovo allenatore del Cagliari dopo la seconda esperienza di Diego Lopez. Pronto un contratto biennale, poi sarà il momento di gettarsi a capofitto sul mercato. Anche perché, pare che il primo acquisto sia proprio un ex calciatore del neo-tecnico, vale a dire Lucas Castro dal Chievo Verona.