Marcano Roma, ultimissime di calciomercato: ciao Porto, il difensore spagnolo sarà oggi a Fiumicino, visite mediche e firma in vista

Oggi è il giorno di Ivan Marcano. Dopo Ante Coric e in attesa di Bryan Cristante, la Roma sta per chiudere un altro affare di mercato che sarà ufficiale dal primo luglio. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con il Porto e arriva a Roma a parametro zero. Sarà nella Capitale in giornata dopo una trattativa non semplice, ma nemmeno troppo complessa. Arriverà a Fiumicino in serata, andrà a Villa Stuart per le visite mediche e nelle ore successive (probabilmente nella giornata di domani) firmerà il suo primo contratto con la Roma.

Marcano ha detto sì a un accordo di tre anni, quindi fino al giugno del 2021. Guadagnerà due milioni netti a stagione e andrà a rimpinguare il reparto di centrali di Eusebio Di Francesco. Dopo i destrorsi Fazio e Manolas, sarà il secondo mancino della Roma assieme a Juan Jesus, in modo tale da formare una batteria completa in tutto e per tutto. Monchi lo conosceva da tempo, Marcano era al Porto grazie a Julen Lopetegui che lo portò con sé al Dragao. Le referenze sono buone, vedremo come risponderà sul campo.