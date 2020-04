Marcello Castellini: «Lotta Scudetto? Non mi aspettavo questa Lazio»

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per fare il punto sulla lotta Scudetto in Serie A

L’ex difensore Marcello Castellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per fare il punto sulla lotta Scudetto in Serie A, in attesa di conoscere se il campionato italiano riprenderà oppure verrà definitivamente sospeso.

«Che Lazio fosse già lì e con questa costanza non me l’aspettavo, nonostante conoscessimo le qualità della squadra e dell’allenatore. Questa costanza che stanno avendo nel rendimento non è semplice, e questo ha un po’ sorpreso. Ci sono squadre più attrezzate che spendono tantissimi soldi. Oggi la Lazio non è più una sorpresa, gioca bene ed è lì. Se l’è giocata, peccato per lo stop perché ci saremmo sicuramente divertiti e avremmo avuto un finale di stagione molto bello e sorprendente da tanti punti di vista. Il campionato era entusiasmante, bello e ricco e che ci stava dedicando soddisfazioni. C’è dispiacere oltre al fatto del dispiacere per la nostra nazione, che passa un momento molto delicato».