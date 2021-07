Marcelo tra Real Madrid ed Everton: nuovo blitz degli inglesi. Le cifre

Nonostante la volontà di Ancelotti di confermarlo al Real Madrid, l’Everton insiste per Marcelo

L’Everton non si arrende per Marcelo. Dalla Spagna rimbalza del nuovo tentativo del club di Liverpool di strappare il brasiliano al Real Madrid, nonostante la volontà di Ancelotti di trattenerlo in rosa.

Secondo il portale Todofichajes.com, il nuovo allenatore dei ‘Toffees’ Benitez punterebbe con decisione Marcelo per la prossima stagione: sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro per il cartellino del classe ’88, oltre ad un biennale con un ingaggio complessivo da 11 milioni.