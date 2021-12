Marco Rossi consiglia il Napoli: «Szalai è un ottimo affare»

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato al Napoli l’acquisto del difensore Attila Szalai

SZALAI – «L’ho chiamato nel 2019 in Nazionale subendo tante critiche, ma poi i fatti mi hanno dato ragione. Dico che è un ragazzo che ha grandissime potenzialità, sta facendo vedere il suo valore in Turchia. Credo sia appetito da veri club in Inghilterra e Spagna ed ora in Italia. Il Napoli potrebbe fare un ottimo affare perché ha grandi valori umani e tecnici. Ha nelle corde nell’iniziare l’azione da dietro, ha personalità. Andando in campionati superiori a quello turco potrà solo migliorare. Con Attila non ho parlato di nulla in particolare di un suo trasferimento, so che ci sono tante opzioni. Mi farebbe molto piacere se andasse al Napoli, perchè parliamo di un club di rilevanza internazionale».