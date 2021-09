Marin si sfoga: «Nazionale? Non sono contento. Torno a Cagliari per calmarmi». Il centrocampista rumeno furioso

È un Razvan Marin furioso quello che parla dal ritiro della Nazionale rumena, dopo essere stato schierato titolare in una sola partita su tre. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari raccolte da PRO TV.

NAZIONALE – «Non posso essere contento di venire in nazionale e giocare soltanto una partita, ma è stata una decisione dell’allenatore e devo accettarla. Sono scontento del risultato , ma anche per il fatto di non aver giocato di più in queste partite. Non mi avevano anticipato nulla in merito ai minuti che avrei giocato, come ho detto ora sono abbastanza nervoso e arrabbiato dopo la partita. Non voglio dire di più, vedremo in futuro»

CAGLIARI – «Ora tornerò nel Cagliari per calmarmi, per giocare nella posizione in cui mi esprimo al meglio e poi vedremo cosa sucederò. Gli opinionisti possono dire che non evolvo più, l’allenatore può dire lo stesso, sono solo un giocatore che tenta di fare del proprio meglio in campo e nulla di più. Non penso a lasciare la nazionale, sono ancora giovane».