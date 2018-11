Marotta all’Inter, ci siamo: ecco le tempistiche

Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus, può iniziare una nuova avventura con l’Inter. Ecco quando può firmare con i nerazzurri

Beppe Marotta ha risolto ufficialmente il suo rapporto con la Juventus. È passato poco più di un mese da quel 29 settembre in cui Marotta, subito dopo Juve-Napoli, andò in tv ad annunciare il suo clamoroso addio alla Juventus. Un fulmine al ciel sereno, un addio inaspettato. Il dirigente, ieri, ha firmato l’accordo per la risoluzione del contratto con la Vecchia Signora e quindi è ufficialmente libero da vincoli e può firmare un nuovo accordo con un nuovo club. L’ex Juve è vicinissimo all’Inter, nonostante le smentite del presidente Zhang.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il feeling con l’Inter è concreto e la mossa bianconera di ieri agevola indirettamente i lavori in corso sul versante nerazzurro. Ma la famiglia Zhang non ha in programma cambi immediati e per vedere Beppe Marotta in nerazzurro bisognerà attendere ancora. La candidatura di Marotta è nata in vista del nuovo anno, non prima. A Milano, il dirigente ex Samp e Juve troverà un presidente giovane e ambizioso, proprio come è stato Andrea Agnelli alla Juventus. L’Inter sta ricostruendo, la Juve ora è un treno in corsa che ha deciso di far scendere dalla carrozza uno dei ‘macchinisti’ principali. Beppe però è pronto a ripartire.