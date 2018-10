Marotta, dopo esser stato accostato all’Inter, sarebbe entrato nel mirino del Manchester United che vorrebbe anche Paratici

L’addio di Marotta alla Juventus ha fatto scatenate le società d’Europa. Il 61enne dirigente varesino, che entro una decina di giorni dovrebbe rescindere con la Juventus, è finito sul taccuino dell’Inter e dell’Arsenal che gli avrebbe offerto un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Oggi è spuntata un’altra contendente pronta ad aggiudicarsi Beppe Marotta. Parliamo del Manchester United che lo avrebbe contattato per discutere la possibilità di un suo approdo in Inghilterra.

Secondo l’Indipendent, i Red Devils stanno lavorando ad una riorganizzazione della struttura societaria già profondamente delusa dal lavoro svolto da Mourinho in questo inizio di campionato. Oltre all’ormai ex amministratore delegato della Juventus, la società inglese sarebbe intenzionata a prendere anche Fabio Paratici, braccio destro di Marotta. Difficile però portare via entrambi. Il direttore sportivo della Juventus è infatti al centro del nuovo progetto della Juventus da parte di Andrea Agnelli.

Allo United sono però convinti della buona riuscita dell’operazione, un’operazione che permetterebbe a Marotta un’entusiasmante esperienza all’estero in uno dei club più importanti al mondo.