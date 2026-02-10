Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. Ricordi più belli? Ho conservato questa cosa… Colpo di mercato? Pogba»

Marotta: «Immagino già il nuovo stadio. Ricordi più belli? Ho conservato questa cosa… Colpo di mercato? Pogba». Le parole

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha inaugurato il nuovo format di DAZN «Voci in campo» come primo ospite della serie. Il numero uno nerazzurro ha affrontato i temi più caldi legati al mondo interista, sottolineando ancora una volta quanto la programmazione societaria sia il pilastro che permette alla squadra di Cristian Chivu di restare competitiva ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Non sono mancati spunti, riflessioni e aperture sul futuro del club.

Di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla tortuosa strada per il nuovo stadio: «Mi immagino già il nuovo stadio. Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco. Sarà una strada tortuosa perché in Italia non è facile agire con questa burocrazia ostruzionistica, però abbiamo intrapreso con ottimismo questa nuova era. Questo porterà ad avere la nostra nuova casa. Un mese e mezzo fa abbiamo rogitato: è stato un percorso molto difficile. Devo dire grazie alla tenacia di Catherine Ralph che, con Paolo Scaroni, è riuscita ad arrivare a questo rogito e a questa acquisizione».

Sul mercato in Italia: «Siamo in un’Italia di grande involuzione. All’inizio del 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori. Ora le plusvalenze sono voci rilevanti. Sarà una voce caratteristica: bisogna essere lungimiranti. Spazio a fantasia e creatività dei manager».

Sui cimeli di questi anni: «Alcuni ricordi si sono concretizzati in qualcosa di tangibile che mi rimane in casa o soprattutto nel mio ufficio. Per esempio, ricordo di aver preso e ho conservato quella specie di zolletta di campo in occasione dell’ultima partita Inter-Udinese che ha suggellato la vittoria del primo scudetto mio con l’Inter. Quello è un ricordo che nella bacheca di ricordi ha una parte importante, perché sinceramente non avrei immaginato di arrivare all’Inter e vincere così facilmente e velocemente un titolo, fare delle finali e poi vincere ancora altri titoli in così breve un lasso di tempo».

Sul colpo di mercato più importante: «Quello storico porta il nome di Pogba che noi abbiamo, grazie allo staff che avevo a disposizione all’avvento, i miei colleghi, i miei collaboratori, preso dal Manchester United a zero, si sono svincolati e eravamo stati bravi nel prenderlo e ve li ho casualmente rivenduto proprio loro dopo 2-3 anni a 115 milioni. Quella cifra rappresenta qualcosa di storico, di unico che secondo me non è ripetibile».

