Marotta: «Siamo all'interno di un percorso evolutivo. Sull'indagine plusvalenze...»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Inter e Torino

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Inter e Torino. Le sue parole.

INDAGINE PLUSVALENZE – «Ieri abbiamo emesso un comunicato esplicito, ribadisco massima collaborazione e riconfermo che abbiamo sempre agito in modo corretto. Massima serenità e collaborazione».

PRIMATO – «Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione di classifica a questo punto della stagione. Questo è un merito che va attribuito alla società, al management e al tecnico che si è inserito benissimo in un momento di difficoltà facendosi seguire dalla rosa nel migliore dei modi. Siamo in un processo evolutivo che ci porterà a tante soddisfazioni».

COMMISSO E BARONE – «Siamo abituati come Inter a discutere e a dibattere nelle sede istituzionali. Il principio della trasparenza deve essere presente all’interno di ogni organizzazione calcistica».