Inter, parla Marotta: «Ecco il nostro obiettivo! Chivu è il profilo giusto, la rosa è modellata così»

Inter, le parole di Beppe Marotta: «Ecco il nostro obiettivo! Chivu è il profilo giusto, la rosa è modellata così». Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del debutto stagionale a San Siro contro il Torino, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport, delineando le ambizioni del club nerazzurro per la stagione 2025/26. Tra obiettivi, mercato e fiducia nel nuovo tecnico Cristian Chivu, il dirigente ha tracciato una linea chiara per il futuro.

Obiettivi chiari: l’Inter punta ai trofei

«L’Inter parte come ogni anno rispettando la storia e i colori di questo glorioso club», ha dichiarato Marotta. L’obiettivo è chiaro: competere per i trofei, mantenendo alta l’ambizione e la competitività. In un campionato che si preannuncia equilibrato, i nerazzurri vogliono recitare un ruolo da protagonisti, forti di una rosa rinnovata e di una guida tecnica giovane ma preparata.

Mercato sobrio e strategico: no alle follie

Marotta ha sottolineato la scelta di non cedere i top player, definendola «un atto di forza». Tra i nomi emersi, anche quello di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ma l’operazione non è decollata: «L’Atalanta aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato». Il dirigente ha ribadito la fine dell’epoca delle spese eccessive, puntando su un modello sostenibile.

Giovani al centro del progetto

La nuova strategia nerazzurra si fonda sull’investimento nei giovani. «Abbiamo abbassato l’età media da 29 a 21 anni nei nuovi acquisti», ha spiegato Marotta. Quattro giovani talenti, più uno proveniente dal vivaio, sono stati integrati in prima squadra, in linea con la visione della proprietà e con l’obiettivo di costruire un futuro solido.

Cristian Chivu: identità e competenza

La scelta di Cristian Chivu come allenatore è stata ponderata. Ex difensore dell’Inter e già tecnico vincente del settore giovanile, Chivu incarna i valori del club. «Fabregas era tra i candidati, ma abbiamo scelto chi meglio rappresenta la nostra filosofia», ha aggiunto Marotta.

Thuram e Bonny: gestione dell’attacco

Infine, un commento su Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, e sul nuovo arrivato Bonny. «Thuram non era al 100% per problemi muscolari, ma l’attacco offre a Chivu ampie soluzioni. Con meno partite, il turnover sarà più frequente».