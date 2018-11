La confessione dell’ex attaccante della Juventus, Gianluca Vialli, ha scosso tutti all’interno del mondo del calcio. Prima di oggi nessuno infatti poteva minimamente immaginare cosa stesse passando Vialli e la sua lotta contro il male più grande. In giornata sono quindi arrivate dichiarazioni da ogni parte del mondo del calcio italiano. Ad unirsi agli auguri di buona guarigione sono stati Marotta che ha commentato: «Oltre ad essere un amico, Gianluca è una persona di grande coraggio e forza: è un esempio da imitare», ma anche il Presidente dell’Associazione allenatori, Renzo Ulivieri: «Sono momenti difficili per ogni persona che si batte in queste cose, esprimo il mio sostegno pieno e totale, all’uomo di calcio e all’uomo». Anche Gianni Rivera ha voluto esprimere gli auguri a Vialli: «E’ l’unica cosa da fare in queste circostanze. Ha avuto coraggio e questo è un buon segno per combattere davvero».

Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione calciatori ha poi commentato: «Vialli? una scelta consapevole che sicuramente avvicina tutti noi a lui. A prescindere dai trascorsi sul campo è sempre stato vicino all’Aic, è stato anche nostro consigliere e fa piacere sentirlo parlare serenamente di una situazione complicata che speriamo sarà risolta a breve». Infine, anche il Chelsea ha voluto stringersi intorno a Vialli postando su Twitter alcune foto con su scritto «Ti vogliamo bene. Stiamo tutti pensando a te, Luca. I migliori auguri da tutti noi».

We love this guy. Best wishes from all of us at Chelsea to Gianluca Vialli. We're all thinking of you, Luca. pic.twitter.com/oBvgsH1uXp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 26, 2018