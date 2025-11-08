Balzaretti Marsiglia, è ufficiale l’arrivo dell’ex difensore in Francia: lavorerà al fianco di Benatia. Ecco il suo ruolo

Balzaretti Marsiglia: ufficiale il nuovo incarico dell’ex difensore italiano all’Olympique. Il torinese lavorerà insieme a Benatia.

Era nell’aria da settimane, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Federico Balzaretti approda al Marsiglia. L’ex terzino della Nazionale italiana entra ufficialmente a far parte della dirigenza dell’Olympique de Marseille con il ruolo di Vice Direttore Sportivo, dove lavorerà fianco a fianco con Medhi Benatia, attuale direttore sportivo del club francese.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale dell’Olympique, che ha accolto con entusiasmo l’arrivo del dirigente italiano: «L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia». Un comunicato che conferma quanto già circolava negli ambienti sportivi, consacrando la nuova tappa della carriera dirigenziale di Balzaretti.

Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Balzaretti ha avuto una carriera calcistica di alto livello, vestendo le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Con la maglia giallorossa ha vissuto alcune delle stagioni più intense della sua carriera, conquistando anche la chiamata stabile in Nazionale, con la quale ha partecipato a Euro 2012, arrivando fino alla finale contro la Spagna.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Balzaretti ha intrapreso un percorso di crescita dirigenziale. Ha lavorato nella Roma, contribuendo alla gestione sportiva del club, poi al Vicenza e successivamente all’Udinese, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo. A gennaio 2024 era tornato brevemente alla Roma, ma ora è pronto per una nuova sfida internazionale.

Il nuovo incarico al Marsiglia segna un passo importante per la sua carriera, proiettandolo in uno dei club più prestigiosi del panorama europeo. L’obiettivo di Balzaretti al Marsiglia sarà quello di supervisionare il reparto reclutamento e favorire lo sviluppo dei giovani talenti, un ambito in cui l’ex difensore ha già dimostrato competenza e visione strategica.

Con la sua esperienza e il suo approccio professionale, Balzaretti rappresenta una risorsa preziosa per il progetto sportivo del club francese. L’Olympique, che da anni punta su un mix di giovani promesse e giocatori esperti, potrà contare su una figura di equilibrio, capace di unire conoscenza del calcio italiano e mentalità internazionale.

In definitiva, l’ufficialità del trasferimento di Balzaretti al Marsiglia conferma la crescita costante del dirigente torinese, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel cuore della Ligue 1, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio europeo.