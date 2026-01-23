Marsiglia, blitz a sorpresa: dall’Arsenal arriva il gioiello Nwaneri. Un jolly per De Zerbi

Marsiglia, ecco Nwaneri! Benatia chiude il prestito secco del 18enne inglese. Arteta benedice l’affare: le parole del tecnico dei Gunners

L’Olympique Marsiglia scuote il mercato invernale con un’operazione tanto inattesa quanto affascinante. Il club francese si assicura le prestazioni di Ethan Nwaneri, prodigio diciottenne in arrivo dall’Arsenal. L’accordo è stato definito sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto, fino al termine del campionato: una mossa che testimonia la volontà condivisa di valorizzare il ragazzo senza recidere il legame con Londra.

A tessere la tela di questo affare lampo è stata la dirigenza dell’OM: il consigliere sportivo Medhi Benatia e il presidente Pablo Longoria hanno lavorato nell’ombra, bruciando la concorrenza con un blitz decisivo. Fino a martedì l’affare era un segreto, mercoledì il giocatore era già in Provenza, pronto per la nuova avventura. La necessità del trasferimento è stata spiegata con franchezza da Mikel Arteta: il tecnico dei Gunners ha ammesso che, dopo il mercato faraonico estivo che ha rinforzato ogni reparto, gli spazi per il talento inglese si erano ridotti drasticamente (appena 12 presenze quest’anno contro le 26 della passata stagione). “Dobbiamo prenderci cura di questo talento immenso”, ha sottolineato l’allenatore basco, avallando la cessione temporanea per garantirgli il minutaggio necessario alla sua crescita.

Per Roberto De Zerbi, allenatore bresciano profeta del gioco offensivo al Vélodrome, Nwaneri rappresenta un rinforzo tattico cruciale per affrontare gli impegni su tre fronti. La grande dote del classe 2007 è la duttilità: nasce centrocampista o trequartista di qualità, ma può agire con efficacia anche sulla fascia destra. Proprio in quel settore, il nuovo arrivato potrà garantire rotazioni di alto livello, permettendo di far rifiatare Mason Greenwood, l’ex Manchester United finora imprescindibile nello scacchiere tattico. I Phocéens hanno ora cinque mesi per sfruttare l’estro di un potenziale “crack”, in un’operazione “win-win” che promette scintille nel rush finale di stagione.

