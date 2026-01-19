Connect with us

Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli

Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli dell’affare per il difensore olandese

L’Olympique Marsiglia piazza il colpo: è in arrivo Quinten Timber. Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano, i Focesi hanno raggiunto l’accordo verbale con il giocatore del Feyenoord e stanno limando gli ultimi dettagli economici con la società di Rotterdam. La chiusura definitiva dell’affare è attesa entro le prossime 24 ore.

PAROLE – «🚨🔵⚪️ L’Olympique Marsiglia è pronto ad ingaggiare Quinten Timber dal Feyenoord, ci siamo!

Accordo verbale raggiunto con Timber sullo stipendio e colloqui in fase finale con il Feyenoord sulla cifra da pagare per il trasferimento.

I dettagli finali da club a club saranno risolti nelle prossime 24 ore come desidera Timber #OM . 🔜»

