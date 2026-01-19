Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli dell’affare per il difensore olandese

L’Olympique Marsiglia piazza il colpo: è in arrivo Quinten Timber. Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano, i Focesi hanno raggiunto l’accordo verbale con il giocatore del Feyenoord e stanno limando gli ultimi dettagli economici con la società di Rotterdam. La chiusura definitiva dell’affare è attesa entro le prossime 24 ore.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are set to sign Quinten Timber from Feyenoord, here we go soon!



Verbal agreement done with Timber on the salary and talks at final stages with Feyenoord on transfer fee.



Final club to club details being sorted in next 24h as Timber wants #OM. 🔜 pic.twitter.com/EK9WyiZCKH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

