Marsiglia-Lazio streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Marsiglia-Lazio in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

Marsiglia-Lazio è uno dei match più interessanti della terza giornata di UEFA Europa League 2018/2019. I biancocelsti, dopo la sconfitta rimediata in casa dell’Eintracht Francoforte, possono solo rialzarsi e dovranno farlo al Vélodrome di Marsiglia per non rischiare l’eliminazione. Questa sfida è cruciale per la qualificazione e potrebbe già decidere le sorti del Gruppo H, quando già alla terza giornata. Laziali

La partita sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Tv8. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma SkyGo.

Marsiglia-Lazio

Competizione: UEFA Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 25 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Vélodrome (Marsiglia)

Arbitro: Manzano (Spagna)

Marsiglia-Lazio: le probabili formazioni

L’ex romanista Rudi Garcia schiererà il collaudato 4-2-3-1 con in campo Rami e Strootman che ben conoscono la Lazio. Pelé in porta, Sakai, Luiz Gustavo ed Amavi a completare la difesa. In mediana ci sarà Sanson al fianco dell’ex romanista Strootman. In attacco l’unico ballottaggio e tra Germain e Mitroglou supportati da Thauvin, Payet ed Ocampos.

Ancora spazio a Proto tra i pali, mentre mister Inzaghi in difesa opta per Luiz Felipe con Acerbi e Wallace nel suo 3-5-2. Centrocampo senza Basta squalificato, ci saranno dunque Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. In avanti Caicedo è favorito su Luis Alberto per affiancare Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.