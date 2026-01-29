Connect with us

Marsiglia, notte da incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League! Tifosi infuriati e ritiro forzato per la squadra

1 ora ago

Marsiglia, clima rovente dopo l’eliminazione: esplode la rabbia dei tifosi, squadra costretta al ritiro. I dettagli

Una notte da incubo che resterà impressa nella memoria dei tifosi marsigliesi. L’Olympique Marsiglia è crollato per 0-3 in casa del Club Brugge nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, un risultato che ha sancito un’incredibile e dolorosa eliminazione dalla massima competizione europea.


Un epilogo imprevisto e drammatico, considerando le ambizioni del club e gli investimenti fatti dall’arrivo di Roberto De Zerbi in panchina nel giugno 2024. Il progetto era chiaro: avvicinarsi al PSG in patria e consolidarsi come una realtà europea. Per sostenere le spese ingenti, il superamento della fase a gironi era considerato fondamentale, anche per incassare i bonus UEFA. E invece, con il destino nelle proprie mani, l’OM ha fallito le due occasioni decisive contro Liverpool e Brugge, perdendo entrambe per 0-3 e venendo eliminato per una peggiore differenza reti rispetto al Benfica.


La rabbia e la delusione dei tifosi sono palpabili, tanto che il gruppo squadra non ha fatto ritorno immediatamente a Marsiglia. Una scelta saggia secondo Eric Di Meco, storico ex difensore dell’OM campione d’Europa nel 1993. Intervenuto all’After Foot, Di Meco ha commentato la decisione del club di far rimanere giocatori e staff a Parigi per tre giorni in vista della prossima sfida di campionato contro il Paris FC: «Senza pensare male, non c’è motivo, è meglio che non tornino a casa».


Per Di Meco, l’ambiente a Marsiglia sarebbe stato troppo pesante e oppressivo da gestire nell’immediato. «È meglio che non incontrino persone che glielo rinfaccino continuamente, è meglio che vadano in ritiro, che si concentrino di nuovo insieme, anche per dirsi le cose in faccia, come si suol dire. Alla fine non è un male, te lo dico io. E senza pensare male, eh. Senza pensare ai tifosi che li aspetterebbero. Semplicemente, se torni a Marsiglia ti ritrovi in un ambiente che sarà pesante. Tanto vale che restino tra di loro». Un ritiro forzato, dunque, per provare a ricompattare il gruppo e preparare la reazione in campionato, lontano dalle tensioni della città.

