Marsiglia, obiettivo Sarri per la panchina: il tecnico tentenna

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la sospensione di Villas-Boas: tentativo per Sarri

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la sospensione di Villas-Boas per i comportamenti inaccettabili avuti dal tecnico portoghese.

Secondo Gianluca Di Marzio il club francese ha allora cominciato a guardarsi intorno, cercando un nuovo allenatore: l’obiettivo numero uno dei francesi è Maurizio Sarri, per il quale è stato già fatto un primo sondaggio.

La pista che porta a Sarri risulta però al momento piuttosto complicata: l’allenatore toscano non vorrebbe infatti legarsi a una squadra a stagione in corso, optando per l’inizio di una nuova avventura a partire dalla prossima estate.