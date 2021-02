Marsiglia, duro comunicato contro Villas Boas: «Comportamento inaccettabile e lesivo»

L’Olympique Marsiglia ha diramato un durissimo comunicato contro André Villas-Boas: la nota del club francese

Andrè Villas-Boas non è più il tecnico del Marsiglia. Il club francese ha diramato un duro comunicato contro l’allenatore portoghese.

«L’Olympique de Marseille ha annunciato l’espulsione di André Villas-Boas in via precauzionale.

Questa decisione protettiva è diventata inevitabile data la recente ripetizione di azioni e atteggiamenti che danneggiano gravemente l’istituzione olimpica di Marsiglia e i suoi dipendenti che la difendono quotidianamente. Sono inaccettabili i commenti fatti oggi in conferenza stampa in particolare su Pablo Longoria, amministratore delegato responsabile del calcio. Il suo eccezionale investimento non può essere messo in discussione e al contrario è stato accolto con favore da tutti durante questa finestra di mercato invernale segnata da una crisi senza precedenti. Eventuali sanzioni saranno prese nei confronti di André Villas-Boas a seguito di procedimento disciplinare».