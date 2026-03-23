Marsiglia, il presidente Longoria dice addio dopo 6 anni: ora è ufficiale! Il comunicato del club francese e le parole del dirigente spagnolo

Si chiude ufficialmente il lungo percorso di Pablo Longoria all’Olympique Marsiglia. Il club francese ha annunciato la separazione dal dirigente spagnolo, protagonista di sei anni vissuti prima da direttore sportivo e poi da presidente. Nella nota diffusa dalla società, l’OM ha voluto riconoscere il lavoro, la passione e l’impegno messi da Longoria al servizio del club, salutandolo con un messaggio di stima e ringraziamento per il contributo dato in una fase importante della storia recente marsigliese. Anche Longoria, nel comunicato, ha espresso gratitudine verso il club, lo staff, i giocatori e i tifosi che lo hanno accompagnato durante il suo percorso in Provenza.

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Sei anni tra responsabilità crescenti e un ruolo centrale nel club

Longoria, dirigente spagnolo di 39 anni, era arrivato al Marsiglia nel 2020 come direttore sportivo, per poi essere promosso alla presidenza nel 2021. In questi anni è diventato uno dei volti più riconoscibili della società, assumendo un ruolo centrale nelle strategie tecniche e nella gestione complessiva del club. La sua uscita, però, arriva al termine di una stagione particolarmente agitata per l’ambiente marsigliese, segnata da diversi cambiamenti interni e da una forte instabilità ai vertici. Fonti concordanti riportano infatti che la separazione maturi dopo settimane di tensioni e di riorganizzazione interna volute dalla proprietà.

Una stagione turbolenta e un nuovo assetto societario da definire

L’addio di Longoria si inserisce in un’annata complessa per il Marsiglia, che aveva già visto l’uscita di scena dell’allenatore Roberto De Zerbi e un ridimensionamento degli equilibri dirigenziali, con l’addio del direttore sportivo Medhi Benatia. In questo contesto, il club ha scelto di voltare pagina anche sul fronte presidenziale. Diverse ricostruzioni indicano che la proprietà di Frank McCourt abbia già avviato una nuova fase organizzativa, con assetti interni in evoluzione e una redistribuzione delle responsabilità. La separazione da Longoria, dunque, non rappresenta un episodio isolato, ma un tassello ulteriore di un profondo riassetto societario che il Marsiglia sta vivendo nelle ultime settimane. Ora resta da capire chi guiderà stabilmente il club nel prossimo capitolo della sua storia.

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IL COMUNICATO – «L’OM desidera riconoscere l’impegno, la passione e il lavoro svolto da Pablo Longoria negli ultimi sei anni al servizio del club. Il club gli augura sinceramente ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera.

Il presidente ha voluto ringraziare l’Olympique de Marseille per la fiducia riposta in lui durante queste sei stagioni ed esprimere la sua profonda gratitudine a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi che hanno fatto parte di questo percorso».