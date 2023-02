Marsiglia, Tudor: «Arrivare secondi in Ligue 1 per me sarebbe come vincere»

Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica contro il PSG

PAROLE – «PSG? Se vogliamo essere sinceri ci sono loro che fanno un campionato e poi tutti gli altri. Già arrivare secondi per me sarebbe come vincere, non vuol dire che sia impossibile ma è molto difficile. L’Italia per me è la seconda casa, tatticamente mi sento un allenatore molto italiano: siamo in Francia e dovremmo parlare francese, ma mi spiego in inglese buttando dentro spontaneamente qualche parola in italiano. Lo stadio qua è sempre pieno…».