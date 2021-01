Marsiglia, Villas-Boas: «Esonero? Scritte molte str***ate»

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha risposto alle critiche contro la sua squadra: le dichiarazioni in conferenza stampa

«Sono state scritte molte stronzate, è normale in un periodo di crisi. La mancanza di intensità del nostro allenamento. È patetico. Non ho mai visto nella mia vita così tanta intensità in allenamento. Dobbiamo persino rallentare le sessioni. Se resterò fino a fine stagione? A meno che Longoria non voglia licenziarmi».