Il gol di Martial nella sfida contro il Newcastle, è costato 10 milioni di euro al Manchester United per un bonus nel suo contratto

Il Manchester United non sta di certo attraversando un bel momento in Premier League. I 13 punti conquistati in 8 giornate di campionato sono davvero pochi per una squadra che puntava ad inizio stagione alla conquista del titolo. La vetta ora dista 7 lunghezze, ma sembra un miraggio considerata la marcia di Chelsea, Liverpool e City.

Sabato scorso è arrivata però una bella prova per la squadra di Mourinho che, sotto di due reti contro il Newcastle, ha rimontato di 3 reti portando a casa 3 punti fondamentali. Tutto bene dunque. E invece no. Il 3-2 finale è costato ben 10 milioni di euro allo United. Il motivo? Un bonus inserito dal Monaco nel contratto di Anthony Martial. Il gol del 2-2 è stato il 25esimo in carriera in Premier per il francese, e ha perciò obbligato i Red Devils a versare appunto dieci milioni di euro al Monaco.

Nel 2015/16, Martial è stato acquistato dal Monaco per ben 60 milioni di euro, e con il gol di ieri sera il prezzo totale è salito fino a 70. Ma non è finita qui! Se Martial raggiungesse le 25 presenze internazionali (per ora fermo a 10) e se venisse nominato tra i possibili vincitori del Pallone D’Oro, scatterebbe un ulteriore bonus di 20 milioni di euro.