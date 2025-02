Martin esalta il suo Genoa: «Ci stiamo allenando bene. Ecco cosa mi ha detto Vieira...»

Martin, giocatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Radio TV Serie A sul momento attuale dei rossoblu

LE PAROLE – «Ci stiamo allenando bene e siamo in un momento positivo, ciò si riflette anche in campo: portiamo a casa punti. Il Genoa è una squadra compatta. Vieira ha dato fiducia alla squadra. Ci ha dato un modo diverso di giocare. Il pubblico di Genova è incredibile: lo stadio Ferraris sempre pieno ci spinge a dare sempre qualcosa in più in ogni partita».