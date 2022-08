Masina all’intervallo: «Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni. Vedremo come andrà a finire al 90’». Le parole dell’autore del gol del 2-2

Adam Masina ha parlato ai microfoni di DAZN alla fine dei primi 45 minuti di Milan-Udinese. Ecco le parole dell’autore della rete del 2-2:

«Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni per mettere in difficoltà il Milan. Vedremo al novantesimo come andrà a finire»