Massa da incubo in Como Roma, ma l’AIA lo promuove! Il clamoroso voto in pagella per l’arbitro nonostante l’errore sul rosso a Wesley

Il dibattito sugli arbitri in Serie A continua ad accendersi anche dopo la 29ª giornata, e uno dei casi più discussi riguarda la direzione di Davide Massa, arbitro della sfida tra Como e Roma. Al centro delle proteste c’è soprattutto l’espulsione di Wesley, esterno della formazione lariana, arrivata per doppia ammonizione in seguito a un intervento giudicato inesistente su Diao, ala offensiva del Como. L’episodio ha alimentato ulteriormente le contestazioni, ma a far discutere ancora di più è stata la valutazione interna ricevuta dal direttore di gara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i vertici arbitrali avrebbero giudicato in maniera molto positiva la prestazione di Massa, attribuendogli addirittura un voto altissimo, circostanza che il quotidiano romano ha contestato duramente, considerandola il simbolo di un sistema di valutazione da rivedere profondamente.

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Il Corriere dello Sport attacca il sistema di valutazione arbitrale

Nel suo editoriale, il giornale romano sostiene che il meccanismo con cui vengono giudicati gli arbitri sia ormai inadeguato e debba essere modificato in modo radicale. Il riferimento è a una riforma che potrebbe essere inserita nella futura riorganizzazione sul modello della PGMOL inglese, ipotesi di cui si discuterà dopo il Consiglio federale del 19 marzo. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l’osservatore arbitrale avrebbe assegnato a Massa un clamoroso 8,70, cioè il massimo previsto dalle tabelle di valutazione, motivandolo con una direzione considerata eccellente, autorevole e tecnicamente quasi impeccabile. Una lettura che il quotidiano respinge in modo netto, ritenendo impossibile definire di alto livello una prestazione segnata da un errore così pesante. Il paragone proposto è con Guida, arbitro di Lazio-Milan, anche lui valutato con lo stesso punteggio ma protagonista, secondo il quotidiano, di una prova nettamente più convincente.

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Il caso Massa riapre il fronte politico dentro il mondo arbitrale

L’articolo del Corriere dello Sport allarga poi il discorso al funzionamento complessivo delle Commissioni Osservatori Nazionali, considerate uno strumento inefficace e ormai parte integrante delle difficoltà del sistema arbitrale italiano. Il giornale sottolinea che, anche in caso di correzione al ribasso del voto di Massa, resterebbe comunque una valutazione molto alta rispetto a quanto visto in campo. Sullo sfondo, infine, si muove anche un contesto politico interno all’AIA sempre più agitato, con la prospettiva di nuove tensioni in vista dei prossimi passaggi istituzionali. Il caso Como-Roma, quindi, non resta solo un episodio di moviola: diventa l’ennesimo terreno di scontro dentro un sistema che continua a far discutere.